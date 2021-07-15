Президент РФС: у сборных России нет чётко сформулированных философии и принципов

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал слухи, что для сборных России по футболу будет выработан единый игровой стиль.



«Речь не идёт о том, чтобы вся наша вертикаль сборных играла по одной тактической схеме. Если взять международный опыт, то федерации составляют подходы, которые являются общим для всех команд, что позволяет игрокам при переходе из сборной в сборную быстро адаптироваться. На данный момент у нас нет чётко сформулированных философии и принципов, и это нам нужно сделать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз с помощью тренерских штабов внедрит общий стиль игры сборных России. При этом организация не собирается заставлять играть все национальные команды по одной тактической расстановке. Этот выбор останется на тренерах каждой из сборных.

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