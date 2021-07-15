Исполком РФС назвал лучших футболистов РПЛ сезона-2020/2021

Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба организации.
Вратари:
Юрий Дюпин («Рубин»)
Илья Лантратов («Химки»)
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Защитники:
Марио Фернандес (ЦСКА)
Вячеслав Караваев («Зенит»)
Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»)
Ведран Чорлука («Локомотив»)
Деян Ловрен («Зенит»)
Самуэль Жиго («Спартак»)
Ярослав Ракицкий («Зенит»)
Георгий Джикия («Спартак»)
Эрнандес Пабло («Локомотив»)
Дуглас Сантос («Зенит»)
Илья Самошников («Рубин»)
Лукас Айртон («Спартак»)
Полузащитники:
Денис Макаров («Рубин»)
Малком («Зенит»)
Вандерсон («Краснодар»)
Кристиан Нобоа («Сочи»)
Вильмар Барриос («Зенит»)
Вендел («Зенит»)
Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
Никола Влашич (ЦСКА)
Магомед Оздоев («Зенит»)
Хвича Кварацхелия («Рубин»)
Даниил Лесовой («Динамо»)
Чидера Эджуке (ЦСКА)
Нападающие:
Артём Дзюба («Зенит»)
Джордже Деспотович («Рубин»)
Александр Соболев («Спартак»)
Сердар Азмун («Зенит»)
Джордан Ларссон («Спартак»)
Фёдор Смолов («Локомотив»)
- 15 июля 2021
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