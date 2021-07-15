РФС поддержал предложение пускать болельщиков на матчи по QR-кодам

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о допуске болельщиков на матчи предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги в условиях пандемии коронавируса.



«Окончательного понимания по допуску на стадионы нет. Идёт процесс обсуждения, в том числе с Роспотребнадзором. Сегодня-завтра у меня будет разговор с Анной Поповой. Мы, конечно, «за» максимально допустимое количество болельщиков на трибуны. Мы поддерживаем инициативу клубов о беспрепятственном допуске вакцинированных и тех, у кого есть QR-код», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стартует через неделю, 23 июля. Действующим чемпионом является «Зенит».