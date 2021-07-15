РФС обсуждает с правительством изменение лимита на легионеров
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о потенциальном изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«Я не один раз высказывался про лимит на легионеров. Я его противник. Система «8-17» более эффективна, чем предыдущая: клубы стали более избирательными в поиске легионеров, тренерам стало проще работать, а также выросло игровое время молодых россиян. Но любой лимит, как его ни настраивай, имеет свои недостатки. Идеальной является система, когда лимита нет. Сейчас вопрос изменения лимита обсуждается с правительством», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ранее стало известно, что Министерство спорта России не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров в футболе.
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