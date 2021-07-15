Определена символическая команда РПЛ сезона-2020/2021

Исполком РФС определил символическую команду РПЛ сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба организации. В 11 лучших игроков розыгрыша вошли:



Вратарь:

Юрий Дюпин («Рубин»)



Защитники:

Марио Фернандес (ЦСКА)

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Дуглас Сантос («Зенит»)



Полузащитники:

Денис Макаров («Рубин»)

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Хвича Кварацхелия («Рубин»)



Нападающие:

Артём Дзюба («Зенит»)

Сердар Азмун («Зенит»)

Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».