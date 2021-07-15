Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определена символическая команда РПЛ сезона-2020/2021

Определена символическая команда РПЛ сезона-2020/2021
Аудио-версия:
Комментарии

Исполком РФС определил символическую команду РПЛ сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба организации. В 11 лучших игроков розыгрыша вошли:

Вратарь:
Юрий Дюпин («Рубин»)

Защитники:
Марио Фернандес (ЦСКА)
Ведран Чорлука («Локомотив»)
Ярослав Ракицкий («Зенит»)
Дуглас Сантос («Зенит»)

Полузащитники:
Денис Макаров («Рубин»)
Кристиан Нобоа («Сочи»)
Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
Хвича Кварацхелия («Рубин»)

Нападающие:
Артём Дзюба («Зенит»)
Сердар Азмун («Зенит»)

Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».

Новость по теме
Исполком РФС назвал лучших футболистов РПЛ сезона-2020/2021
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021