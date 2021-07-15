Определена символическая команда РПЛ сезона-2020/2021

Исполком РФС определил символическую команду РПЛ сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба организации. В 11 лучших игроков розыгрыша вошли:
Вратарь:
Юрий Дюпин («Рубин»)
Защитники:
Марио Фернандес (ЦСКА)
Ведран Чорлука («Локомотив»)
Ярослав Ракицкий («Зенит»)
Дуглас Сантос («Зенит»)
Полузащитники:
Денис Макаров («Рубин»)
Кристиан Нобоа («Сочи»)
Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
Хвича Кварацхелия («Рубин»)
Нападающие:
Артём Дзюба («Зенит»)
Сердар Азмун («Зенит»)
Напомним, в сезоне-2020/2021 санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство РПЛ. Это третьи золотые медали для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали первое место чемпионата России в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».
- 15 июля 2021
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