Масалитин: в отказе ЦСКА от прививки нет ничего плохого. Вакцина до конца не изучена

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию «Чемпионата», что футболисты ЦСКА в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса.
«Перед играми в РПЛ требуют делать тесты. Смысла делать прививку нет. Если вакцинированные спортсмены освобождались бы от тестов, то тогда надо было вакцинироваться всем. Это было бы разумно.
Они так решили — это их выбор. Никого не заставляют, и это самое главное. Право выбора важно. Наш клуб так решил, в этом нет ничего плохого. Никто не знает, как вакцина будет действовать на спортсменов. Она до конца не изучена. Вдруг во время сезона кто-то получит серьёзные побочные эффекты?
Однако непривитый спортсмен может заболеть коронавирусом. И со спортивной точки зрения это может стать проблемой, если по ходу сезона спортсмены будут вылетать на неопределённый срок.
Лично я считаю — пускай прививаются. Главное, чтобы не было побочных эффектов. Но на мнение футболистов повлиять никак нельзя», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
- 15 июля 2021
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