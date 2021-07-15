Масалитин: в отказе ЦСКА от прививки нет ничего плохого. Вакцина до конца не изучена

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию «Чемпионата», что футболисты ЦСКА в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса.



«Перед играми в РПЛ требуют делать тесты. Смысла делать прививку нет. Если вакцинированные спортсмены освобождались бы от тестов, то тогда надо было вакцинироваться всем. Это было бы разумно.



Они так решили — это их выбор. Никого не заставляют, и это самое главное. Право выбора важно. Наш клуб так решил, в этом нет ничего плохого. Никто не знает, как вакцина будет действовать на спортсменов. Она до конца не изучена. Вдруг во время сезона кто-то получит серьёзные побочные эффекты?



Однако непривитый спортсмен может заболеть коронавирусом. И со спортивной точки зрения это может стать проблемой, если по ходу сезона спортсмены будут вылетать на неопределённый срок.



Лично я считаю — пускай прививаются. Главное, чтобы не было побочных эффектов. Но на мнение футболистов повлиять никак нельзя», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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