Александр Дюков признал выступление сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России после последнего места в группе на чемпионате Европы — 2020.



«Наш фонд оплаты труда позволяет нам взять на работу нового тренера, а дальше всё будет зависеть от конкретного человека. Что касается работы Станислава Саламовича, РФС со своей стороны создал все условия для подготовки сборной. Мы находились в постоянном контакте и видели, как всё происходит. Тренировочный план был выполнен в полном объёме — Черчесов вместе со своим штабом ответственно подошёл к исполнению своих обязанностей. Это факт. Результаты выступления — неудовлетворительные, и это тоже факт. Но мы поблагодарили Черчесова за пять лет со сборной, он навсегда останется в нашей памяти — за чемпионат мира, за отбор на Евро.



Долго или быстро принималось решение — это субъективное понятие. Мы сразу же дали комментарий, что на эмоциях принимать решение не будем. Нам нужно было время, чтобы всё проанализировать, посмотреть, как выступили наши соперники, и сравнить себя с ними. Это было необходимо. Мы должны понимать, что есть и объективные причины такого выступления. Нужно менять российский футбол изнутри, в том числе детско-юношеский футбол, что мы уже начали делать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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