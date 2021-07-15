Алаев: оптимальный срок по принятию решения по новому формату РПЛ, ФНЛ и ПФЛ — сентябрь

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев прокомментировал проект реформы отечественного футбола, созданный Российским футбольным союзом.



«На мой взгляд, самый оптимальный срок по принятию решения по изменению формата — сентябрь. Клубы должны понимать, какая будет ротация. Чемпионат мира в Катаре учтён. Можно новый формат РПЛ принять и сыграть на турнире», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Отмечается, что предпосылками к началу реформ авторы документа называют падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА и падение доходов. Недостатками нынешней системы они считают недостаточное количество высокоинтенсивных и высокорейтинговых матчей.



Российскую Премьер-Лигу предполагается проводить по швейцарской системе. При этом чемпионат будет синхронизирован с Европой — команды продолжат играть по системе «осень-весна».

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