Алаев: оптимальный срок по принятию решения по новому формату РПЛ, ФНЛ и ПФЛ — сентябрь

Президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев прокомментировал проект реформы отечественного футбола, созданный Российским футбольным союзом.
«На мой взгляд, самый оптимальный срок по принятию решения по изменению формата — сентябрь. Клубы должны понимать, какая будет ротация. Чемпионат мира в Катаре учтён. Можно новый формат РПЛ принять и сыграть на турнире», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Отмечается, что предпосылками к началу реформ авторы документа называют падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА и падение доходов. Недостатками нынешней системы они считают недостаточное количество высокоинтенсивных и высокорейтинговых матчей.
Российскую Премьер-Лигу предполагается проводить по швейцарской системе. При этом чемпионат будет синхронизирован с Европой — команды продолжат играть по системе «осень-весна».
- 15 июля 2021
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