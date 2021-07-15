«Динамо» проиграло «Яблонцу» в товарищеском матче

15 июля московское «Динамо» провело товарищескую встречу с «Яблонцем» из Чехии. Матч завершился победой «Яблонца» со счётом 2:0.



На 24-й минуте полузащитник чешского клуба Войтех Кубиста открыл счёт в матче. На 51-й минуте один из футболистов московского «Динамо» отправил мяч в собственные ворота. После этого игра успокоилась, поэтому счёт больше не менялся.



По итогам сезона-2020/2021 московское «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».



Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля. Начало — в 19:00 мск.