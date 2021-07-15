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«Динамо» проиграло «Яблонцу» в товарищеском матче

«Динамо» проиграло «Яблонцу» в товарищеском матче
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15 июля московское «Динамо» провело товарищескую встречу с «Яблонцем» из Чехии. Матч завершился победой «Яблонца» со счётом 2:0.

На 24-й минуте полузащитник чешского клуба Войтех Кубиста открыл счёт в матче. На 51-й минуте один из футболистов московского «Динамо» отправил мяч в собственные ворота. После этого игра успокоилась, поэтому счёт больше не менялся.

По итогам сезона-2020/2021 московское «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Динамо» начнёт выездным матчем с «Ростовом». Игра состоится 23 июля. Начало — в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 июля 2021, четверг. 12:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
0 : 2
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
0:1 Кубиста – 24'   0:2 – 51' (автогол)
Комментарии
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