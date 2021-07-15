Марко Николич: жду жёсткую поддержку от болельщиков «Локомотива» в следующем сезоне

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич обратился к болельщикам команды в преддверии нового сезона.



«Хочу сказать болельщикам самые важные слова: спасибо за отличную поддержку во второй части прошедшего сезона. Надеюсь, что фанаты и дальше будут находиться у нас за спиной. Все знают, что у нас поменялась команда: ушли несколько игроков, а также настоящие лидеры. Например, Чорлука, который был многолетним капитаном. Во времена перестройки команды у нас появилось много новых молодых ребят. Они понимают, что такое «Локомотив» — это особенный клуб. Я жду жёсткую поддержку от болельщиков во всём следующем сезоне», — сказал Николич на онлайн-встрече с фанатами клуба.



«Локомотив» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах подопечные Марко Николича набрали 56 очков и уступили «Спартаку» (57) с «Зенитом» (65).

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