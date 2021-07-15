Председатель совета директоров «Локомотива» поблагодарил футболистов за сезон-2020/2021

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник обратился к футболистам железнодорожников.



«Спасибо ребятам за тяжёлый сезон, который складывался непросто для команды и каждого из вас, но вы показали характер, тренер привёл вас к медалям. Сейчас вы готовы к новым матчам, к матчу за Суперкубок. Вы в прошлом году выиграли Кубок, стали бронзовыми призёрами. Мы вами гордимся, будем во всём помогать, чтобы вы развивались, становились лучше в профессиональном плане, конечно, выигрывали медали и кубки. Для этого мы всё сделаем. Спасибо от всей компании РЖД», — сказал Плутник на онлайн-встрече с фанатами клуба.



«Локомотив» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах подопечные Марко Николича набрали 56 очков и уступили «Спартаку» (57) с «Зенитом» (65).

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