ВЦИОМ: россияне включили Артёма Дзюбу в тройку лучших футболистов Евро-2020
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди россиян после окончания чемпионата Европы — 2020.
Как сообщается на сайте центра, по мнению российской аудитории Евро, лучшими футболистами турнира стали португальский нападающий Криштиану Роналду (6%), итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма (5%) и форвард сборной России Артём Дзюба (4%).
Напомним, сборная России провалилась на Евро-2020. Национальная команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Подопечные Станислава Черчесова разгромно проиграли бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4) и одолели финнов со счётом 1:0. Финляндии и Дании сборная уступила по дополнительным показателям. Победителем чемпионата стала Италия.
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