Экс-защитник ЦСКА Кузнецов: после вакцины люди заражаются и умирают. Поддерживаю игроков

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию «Чемпионата», что футболисты армейцев в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса.
Если ты здоровый и у тебя не было болезни, то смысла прививаться нет. Вакцина проходит испытание очень долго. Её нельзя изучить за такой короткий срок. Уверен, что побочные эффекты будут. Я бы не делал эти прививки так быстро. Я поддерживаю игроков ЦСКА.
После вакцины стало болеть ещё больше людей, а смертность выросла в три раза. После прививок люди заражаются и умирают. Не вижу в вакцине ничего хорошего.
Раньше говорили, что вакцинироваться надо, чтобы не заболеть, а теперь — чтобы болезнь прошла легче. Они сами себе верят?
Спортсмен, который сделал прививку, выпадает из тренировочного процесса на 10-12 дней. Зачем? Это обеспечивает безопасность? Нет.
В конституции всё написано. Никого заставить нельзя. Так что ребята имеют право», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
- 15 июля 2021
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