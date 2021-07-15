«Наслаждайся своим отдыхом». «Реал» обратился к завершившему карьеру Роббену
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Мадридский «Реал» обратился к завершившему карьеру Арьену Роббену.
«Поздравляем с фантастической карьерой. Наслаждайся своим отдыхом», — написали представители пресс-службы «Реала» в своём «твиттере».
Роббен является воспитанником «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». В составе немецкой команды он выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Нидерландов становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира.
В 2019 году Роббен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному «Гронингену», испытывающему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса. В минувшем сезоне форвард провёл семь матчей в Эредивизии и отдал две голевые передачи.
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