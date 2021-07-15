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«Мы вас выследим». Полиция начала задерживать людей, оскорблявших игроков сборной Англии

«Мы вас выследим». Полиция начала задерживать людей, оскорблявших игроков сборной Англии
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В Англии начались задержания после волны оскорблений в социальных сетях в адрес футболистов национальной команды.

Как сообщает Sky Sports, к настоящему моменту задержано четыре человека, отправлявших игрокам сборной Англии оскорбления на расовой почве.

Главный констебль Марк Робертс в своём заявлении пригрозил другим провинившимся: «Если мы выясним, что вы совершили это преступление, то выследим вас и вы столкнётесь с серьёзными последствиями за своё постыдное поведение».

Сборная Англии на Евро-2020 заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. В плей-офф подопечные Гарета Саутгейта победили Германию (2:0), разгромили Украину (4:0) и одолели Данию (2:1 ДВ). В финальном матче английская национальная команда уступила Италии в серии пенальти (1:1, 2:3 пен.).

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