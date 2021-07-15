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Вратарь сборной Италии Сиригу расторг контракт с «Торино»

Вратарь сборной Италии Сиригу расторг контракт с «Торино»
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Вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу покинул «Торино». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны договорились о расторжении контракта. Таким образом, теперь Сальваторе находится в статусе свободного агента и может вести переговоры с другими клубами.

На завершившемся чемпионате Европы — 2020 Сиригу был вторым вратарём сборной Италии после Джанлуиджи Доннаруммы. Национальная команда Италии в финальном матче одолела Англию в серии пенальти (1:1, 3:2 пен).

Сиригу защищал цвета «Торино» с 2017 года, а до этого выступал за «Пари Сен-Жермен», «Севилью», «Осасуну», «Палермо» и другие команды. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 62 мяча.

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