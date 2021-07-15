Вратарь сборной Италии Сиригу расторг контракт с «Торино»
Поделиться
Вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу покинул «Торино». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Стороны договорились о расторжении контракта. Таким образом, теперь Сальваторе находится в статусе свободного агента и может вести переговоры с другими клубами.
На завершившемся чемпионате Европы — 2020 Сиригу был вторым вратарём сборной Италии после Джанлуиджи Доннаруммы. Национальная команда Италии в финальном матче одолела Англию в серии пенальти (1:1, 3:2 пен).
Сиригу защищал цвета «Торино» с 2017 года, а до этого выступал за «Пари Сен-Жермен», «Севилью», «Осасуну», «Палермо» и другие команды. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 62 мяча.
Новость по теме«Атлетико» может подписать экс-вратаря «ПСЖ» Сиригу
Комментарии
- 15 июля 2021
-
18:24
-
18:24
-
18:01
-
17:51
-
17:49
-
17:38
-
17:27
-
17:14
-
16:59
-
16:44
-
16:34
-
16:14
-
16:12
-
15:46
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:14
-
15:08
-
14:50
-
14:45
-
14:37
-
14:26
-
14:22
-
13:48
-
13:44
-
13:27
-
13:25
-
13:14
-
13:12
-
13:10
-
13:05
-
13:04
-
12:57
-
12:51
Партнерский контент