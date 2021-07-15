Александр Селихов сломал палец в матче с «Рубином»
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Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов сломал палец в игре Кубка Матч Премьер с «Рубином» (4:0).
«Александр Селихов получил повреждение в матче с «Рубином». У нашего кипера диагностирован сложный перелом пальца руки, который потребует оперативного лечения и последующей реабилитации. На восстановление уйдёт около трёх месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения», — сообщает пресс-служба «Спартака».
Действующий контракт 27-летнего голкипера со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года. В начале мая Селихов вышел на поле в РПЛ впервые за два с лишним года. До этого Александр в последний раз принимал участие в матче РПЛ 6 апреля 2019 года, когда красно-белые на своём поле проиграли ЦСКА со счётом 0:2.
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