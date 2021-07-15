Источник: президент «Реала» оказывал давление на испанские СМИ

Испанское издание El Confidencial продолжает дискредитировать президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, сливая в сеть аудиозаписи старых телефонных разговоров функционера.
Ранее были опубликованы оскорбительные слова Переса в адрес многих коллег и личностей из мира футбола. А новая партия «слива» гласит о том, что Флорентино оказывал давление на испанские СМИ в период с марта 2007 года по октябрь 2012 года. В частности, президент «Реала» пытался повлиять на крупнейшую испанскую газету Marca и на государственную телекомпанию TVE, в эфире которой выходила программа El Rondo.
«Мы должны выиграть битву за Marca и TVE. Таким образом мы сможем их изолировать. El Rondo прекратит своё существование. Если иначе это должно было бы занять несколько месяцев, то теперь её закроют сразу же. Если несколько сезонов — придётся подождать до лета. El Rondo больше не будет существовать. Будет программа о «Реале».
Не осталось ничего, кроме Marca. Нам нужно подогнуть под себя Marca. Потому что с Marca и TVE всё будет кончено. У них больше никого нет в штате, и другим будет стыдно, что их бросили. Потому что прямо сейчас Marca с ними. Это пугает», – цитирует Переса Marca со ссылкой на El Confidencial.
- 15 июля 2021
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