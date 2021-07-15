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Азмун признан лучшим футболистом сезона РПЛ, Захарян получил приз «Надежда»

Азмун признан лучшим футболистом сезона РПЛ, Захарян получил приз «Надежда»
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Российский футбольный союз назвал лучшего футболиста и лучшего молодого игрока Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021.

Лучшим футболистом признан иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Приз «Надежда», который вручается лучшему игроку до 21 года, получил полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян.

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

В прошедшем сезоне Захарян принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в € 3,5 млн.

РФС также признал «Зенит» лучшей командой сезона-2020/2021, а Сергея Семака — лучшим тренером.

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