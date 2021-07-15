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Утверждён список арбитров на первую половину РПЛ. За прошлый год из лиги исключили 8 судей

Утверждён список арбитров на первую половину РПЛ. За прошлый год из лиги исключили 8 судей
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Сегодня, 15 июля, исполком РФС утвердил список арбитров на первую половину сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге.

Так, в число 19 допущенных к работе в РПЛ арбитров вошли Алексей Амелин, Артём Любимов, Алексей Сухой, Артём Чистяков, Владислав Безбородов, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Иван Сиденков, Сергей Иванов, Сергей Карасёв, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Виталий Мешков, Игорь Панин, Владимир Москалёв, Ян Бобровский.

Отметим, за последний год из РПЛ по разным причинам исключили восемь арбитров: Михаила Вилкова, Сергея Лапочкина, Алексея Еськова, Станислава Васильева, Николая Волошина, Романа Галимова, Евгения Турбина и Анатолия Жабченко. При этом трое последних продолжат судейскую карьеру в ФНЛ.

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