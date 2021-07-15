Витория: доволен тем, как игроки «Спартака» справляются с тяжёлой работой

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал две подряд победы своей команды в матчах предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. В первой встрече красно-белые разгромили «Сочи» (4:0), во втором матче такая участь настигла казанский «Рубин» (4:0).
«Вторая победа! Продолжаем подготовку к сезону! Доволен тем, как мои игроки справляются с тяжёлой работой, которую они делают», — написал Витория в своём «инстаграме».
Напомним, московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 годы. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
- 15 июля 2021
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