Вице-губернатор Петербурга: волонтёры – главные герои Евро-2020

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский поблагодарил волонтёров, работавших на чемпионате Европы – 2020.
«Волонтёры – главные герои Евро-2020? Конечно, это же лицо нашего города. Ребята встречали тех, кто приезжал смотреть на матчи нашего великолепного турнира – чемпионата Европы по футболу. Конечно, они и встречали, и провожали, и сопровождали. Они были у нас везде: и на вокзалах, и в зоне перед стадионом, и везде, где люди могли столкнуться с какими-то сложностями или проблемами. Они всегда были вместе с нами.
Необычные проблемы, с которыми волонтёры помогли справиться? Мы таких итогов ещё не подводили. В целом, если это не вылезло в средства массовой информации, значит, проблем с волонтёрами никаких не было, никаких экзотических проблем не возникало. Посмотрим, может быть, позже увидим что-то в интернете.
Конечно, всех волонтёров – все полторы тысячи нам не удастся отметить благодарностями, но подарки получат все. Но для ребят, конечно, это не самое главное, потому что всё-таки они совершенно по другому поводу сюда приходят. Это зов сердца. Ребята, конечно, молодцы, отработали великолепно, для них это было великолепное событие, праздник. Они приняли участие в событии, которое неизвестно, когда ещё повторится в России. Чемпионат Европы по футболу у нас в стране, думаю, ещё не скоро будет, поэтому, действительно, это такой праздник, который им запомнится навсегда. Петербург был прекрасен. Основной подарок для них, наверное, в первую очередь участие.
Спортивный праздник, мероприятие для волонтёров – не много ли праздников для волонтёров? Для молодых ребят мало праздников не бывает, и много тоже. Это их жизнь, они проживают её сейчас, поэтому, конечно, в их возрасте любой момент, который приносит радость, является праздником. Насколько возможно сделать праздник и подарить ребятам хорошее настроение, столько правительство города и будет делать», — передаёт слова Бельского корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
- 15 июля 2021
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