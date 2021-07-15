В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Ломаеву

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе к вратарю «Крыльев Советов» Ивану Ломаеву.

«У нас три сильных вратаря. А Селихову скорейшего выздоровления!» — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сообщалось, что голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев заинтересовал «Спартак». В минувшем розыгрыше ФНЛ Ломаев провел 13 матчей, в которых пропустил семь мячей.

Отметим, что голкипер «Спартака» Александр Селихов сломал палец в игре Кубка Матч Премьер с «Рубином» (4:0). Сложный перелом потребует оперативного лечения и последующей реабилитации. На восстановление уйдёт около трёх месяцев. Кроме Селихова, голкиперами основной команды «Спартака» являются Александр Максименко и Артём Ребров.