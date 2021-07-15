Командам Серии А запретят играть в зелёной форме

С сезона-2022/2023 командам Серии А будет запрещено играть в экипировке, на которой преобладает зелёный цвет, информирует Football Italia.
Основной причиной для введения такого ограничения является сотрудничество чемпионата Италии с крупными телевизионными корпорациями. Телевещатели беспокоятся, что футболисты в форме с преобладающим зелёным цветом сливаются с газоном, что ухудшает картинку.
Руководство Серии А решило объявить о запрете зелёной формы заблаговременно, чтобы клубы за год могли спокойно адаптировать свою экипировку к новым требованиям.
Отметим, в прошлом сезоне некоторые команды Серии А действительно имели зелёные комплекты формы. Более того, у клуба «Сассуоло» основной комплект формы как раз зелёного цвета. По мнению телекомпаний, даже чёрные полосы на форме «Сассуоло» не спасают картинку трансляций от слияния футболистов с полем.
- 15 июля 2021
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