Командам Серии А запретят играть в зелёной форме

С сезона-2022/2023 командам Серии А будет запрещено играть в экипировке, на которой преобладает зелёный цвет, информирует Football Italia.

Основной причиной для введения такого ограничения является сотрудничество чемпионата Италии с крупными телевизионными корпорациями. Телевещатели беспокоятся, что футболисты в форме с преобладающим зелёным цветом сливаются с газоном, что ухудшает картинку.

Руководство Серии А решило объявить о запрете зелёной формы заблаговременно, чтобы клубы за год могли спокойно адаптировать свою экипировку к новым требованиям.

Отметим, в прошлом сезоне некоторые команды Серии А действительно имели зелёные комплекты формы. Более того, у клуба «Сассуоло» основной комплект формы как раз зелёного цвета. По мнению телекомпаний, даже чёрные полосы на форме «Сассуоло» не спасают картинку трансляций от слияния футболистов с полем.