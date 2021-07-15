Николич: в «Локомотиве» все здоровы, кроме Зе Луиша. Он получил травму 2-3 недели назад

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о готовности команды к новому сезону.

«Мы счастливы, что вернулись к футболу. Была пауза – месяц отдыха и месяц сборов. Рады, что уже скоро Суперкубок, потом в нашем доме – в Черкизово – будет игра первого тура с «Арсеналом» из Тулы.

Важно то, что мы будем показывать на поле. Сборы были очень важны, прошли нормально.

Слава богу, что у нас все здоровы, кроме Зе Луиша, он получил травму 2-3 недели назад. Остальные провели сборы полностью, сборники присоединились. Была сложная работа по их адаптации, у них не было паузы вообще. Я им разрешил провести пару дней отпуска, они вернулись и сразу приступили к тренировкам. Это непростая работа, но всё равно мы не будем менять наших целей. Наши цели всегда – побеждать в каждой игре и добиваться самых высоких результатов", — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».