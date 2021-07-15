«Динамо» Батуми и «Арарат» вышли во 2-й раунд квалификации Лиги конференций

Во втором матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА грузинское «Динамо» Батуми переиграло сан-маринский «Тре Пенне». Встреча проходила на стадионе «Батуми Арена» в Батуми и завершилась со счётом 3:0.
Голы на счету Вамары Саного, Гиули Манджгаладзе и Фламариона. В первом матче динамовцы победили со счётом 4:0 и прошли во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграют с белорусским БАТЭ.
В другом матче армянский «Арарат» переиграл венгерский «Фехервар» (2:0). Во втором раунде «Арарат» сыграет с победителем пары «Пайде» — «Шлёнск».
Результаты других матчей Лиги конференций:
«Струга» — «Лиепая» — 1:4
«Валмиера» - «Судува» — 0:0
«Гагра» — «Сутьеска» — 1:1
«Кауно Жальгирис» — «Европа» — 2:0
КуПС — «Ноа» — 5:0
«Урарту» — «Марибор» — 0:1
«Санта-Колома» — «Монс Кальпе» — 4:0
«Сент-Джозефс» — «Левадия» — 1:1
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