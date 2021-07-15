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«Динамо» Батуми и «Арарат» вышли во 2-й раунд квалификации Лиги конференций

«Динамо» Батуми и «Арарат» вышли во 2-й раунд квалификации Лиги конференций
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Во втором матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА грузинское «Динамо» Батуми переиграло сан-маринский «Тре Пенне». Встреча проходила на стадионе «Батуми Арена» в Батуми и завершилась со счётом 3:0.

Голы на счету Вамары Саного, Гиули Манджгаладзе и Фламариона. В первом матче динамовцы победили со счётом 4:0 и прошли во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграют с белорусским БАТЭ.

В другом матче армянский «Арарат» переиграл венгерский «Фехервар» (2:0). Во втором раунде «Арарат» сыграет с победителем пары «Пайде» — «Шлёнск».

Результаты других матчей Лиги конференций:

«Струга» — «Лиепая» — 1:4

«Валмиера» - «Судува» — 0:0

«Гагра» — «Сутьеска» — 1:1

«Кауно Жальгирис» — «Европа» — 2:0

КуПС — «Ноа» — 5:0

«Урарту» — «Марибор» — 0:1

«Санта-Колома» — «Монс Кальпе» — 4:0

«Сент-Джозефс» — «Левадия» — 1:1

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 июля 2021, четверг. 19:30 МСК
Динамо Бт
Батуми, Грузия
Окончен
3 : 0
Тре Пенне
Сан-Марино, Сан-Марино
1:0 Саного – 16'   2:0 Манджгаладзе – 47'   3:0 Фламарион – 51'
Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 июля 2021, четверг. 16:00 МСК
Арарат
Ереван, Армения
Окончен
2 : 0
Фехервар
Секешфехервар, Венгрия
1:0 Pobulić – 33'   2:0 Silue – 85'
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