У «Чайки», переведённой в ПФЛ за договорные матчи, появится собственная тренировочная база

Футбольный клуб «Чайка», который недавно был переведён в ПФЛ за договорные матчи, обзаведётся собственной базой. Проект базы уже разрабатывается, объект будет возведён и сдан в эксплуатацию до конца 2023 года.

База «Чайки» расположится в границах города Батайска, на ней одновременно смогут проживать до 70 человек, из них 20 человек персонала. Площадь участка – почти 87 тыс. квадратных метров.

Футбольный комплекс будет состоять из четырех футбольных полей, три из них – с естественным покрытием, трибуной и освещением. Также на территории расположатся теннисный корт, рекреационная зона, спортивный городок, детская площадка и парковки для гостей и персонала.

«Развитие собственной инфраструктуры – приоритет для нашего клуба. На данный момент процесс проектирования учебно-тренировочной базы в активной фазе. Подчеркну, что это целиком частный проект, реализуемый за счет инвестиций президента Андрея Ивановича Чайка.

База расположится в тихом месте с удобной логистикой, где футболисты и тренерский штаб получат возможность качественно готовиться к матчам. Сам архитектурный проект – уникальный и современный. Его разрабатывает группа профессионалов, имеющая опыт участия в работе над футбольными объектами, в частности, «Ростов-Арены».

Кстати, компании, которым интересно сотрудничество в области маркетинга на новом объекте, мы приглашаем к сотрудничеству. Нет сомнений, что база ФК «Чайка» станет хорошим плацдармом для будущих успехов команды», — приводит слова генерального директора «Чайки» Максима Пономарёва официальный сайт клуба.