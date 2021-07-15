Орлов: «Зенит» не отпустит Семака в сборную России
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Известный комментатор Геннадий Орлов оценил перспективу возможного назначения Сергея Семака на пост главного тренера сборной России. Сейчас специалист возглавляет «Зенит».
«Зачем Семаку ломать карьеру? Пусть он продолжает работать в клубе. Бердыев же сейчас без работы, и у него два чемпионских титула, Суперкубок. В общем, хороший бэкграунд у Курбана Бекиевича. Ему 68 лет, и он в прекрасной форме.
Убрать Семака из клуба? Его «Зенит» не отпустит, он же на контракте. Это серьёзная история. Думаю, и Слуцкий тоже не согласился бы. Время Семака впереди. Он же всего четыре сезона работает, что для тренера мало. Пусть нарабатывает опыт в «Зените», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
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