Новый тренер «Фиорентины»: хочу услышать, как мои ребята говорят: «Мистер, мне весело»

Новый главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от работы с флорентийцами.

«Каждый год все начинают сезон, пытаясь улучшить результаты предыдущего. Между тем, первая цель — найти идентичность. Я сделал много ошибок, но повзрослел. Я стал другим. Моя мечта — увидеть, как эти ребята, которых я знаю всего три дня, растут и веселятся. Моя цель — услышать, как мои ребята говорят: «Мистер, мне весело».

Победу нельзя гарантировать, ведь в уравнении есть много переменных. Я могу оказать заметное влияние на определённый тип футбола, отношений между игроками и интенсивности. Мы хотим играть агрессивно, не причиняя вреда нашим соперникам: тогда мы сможем говорить о набранных очках, но важно отношение игроков и то, что они делают на поле.

Для меня «Фиорентина» — команда определённого уровня. Значит, этот уровень всегда можно улучшить. Привязанность и любовь к «Специи» останутся на всю жизнь. Веселье важно, но при этом мы должны хорошо защищаться и хорошо атаковать», — приводит слова Итальяно пресс-служба клуба.