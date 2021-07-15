Месси записал видео для 100-летнего болельщика «Барселоны»
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Капитан и нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси записал видео для 100-летнего болельщика сине-гранатовых. Речь о Джулиане Мастранджело, который является большим поклонником таланта аргентинца и ведёт собственный учёт его голов.
Мужчина записывает в блокнот дату матча, название команды соперника и точное время гола Месси. Таким образом Джулиан зафиксировал уже порядка 730 мячей Лионеля. Такая преданность клубу и кумиру не осталась незамеченной – Месси отправил возрастному поклоннику видео-привет.
Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов.
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