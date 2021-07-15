Ребров: однажды взял пенальти от Халка – локоть чуть не оторвался, потом болело три недели

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров признался, что во время пенальти доверяет «вратарскому чутью». Также он вспомнил о своём сейве после удара с точки в исполнении Халка.

«Если ты пять раз себе поверил и ни разу не угадал, то твоё чутьё не очень работает и стоит больше доверять статистике.

Для меня в этом плане, конечно, самый памятный пенальти — с Халком. До этого удара он не забил две точки подряд, оба раза ударил в один угол – в правый от вратаря. Я не помню уже, какая была установка от Клейменова, но помню, что финальное решение принимал во время его разбега. По-моему, когда он ставил мяч и разбегался, я склонялся к правому углу, но потом что-то подсказало – ударит в левый. Туда Халк и направил мяч.

Смешно, но многие мне писали: «Красавчик, по мячу стоял, поэтому и взял!» Как там стоять по мячу? Там такой удар был, что у меня локоть чуть не оторвался, а потом рука три недели болела. Просто сделал всё настолько вовремя и чётко, что у болельщиков сложилось ощущение, что стоял по удару», — написал Ребров в своей колонке на Sports.ru.