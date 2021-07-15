Экс-защитник «Зенита» и «Сочи» Мевля согласовал контракт с «Аланьяспором»

Бывший защитник «Зенита» и «Сочи» Миха Мевля, который находится в статусе свободного агента, согласовал контракт с турецким «Аланьяспором», сообщает Ajansspor.

Мевлей также интересовался «Бешикташ».

Ранее в «Сочи» рассказали о ходе переговоров с Михой Мевлей. Агент футболиста Евгений Новиков заявлял, что три турецких клуба находятся в серьёзном контакте с игроком и обсуждают все нюансы. По словам агента, в «Сочи» в очередной раз взяли паузу.



Мевля защищал цвета «Сочи» с 2019 года, а до этого выступал за «Зенит», «Ростов» и зарубежные клубы. В нынешнем сезоне 31-летний футболист провёл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил четыре жёлтые карточки. За сборную Словении Мевля провёл 39 матчей, забив один гол.