«Ливерпуль» готов предложить за Бареллу € 70 млн

Полузащитник сборной Италии и миланского «Интера» Николо Барелла стал трансферной целью «Ливерпуля», сообщает La Repubblica.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть итальянца в своей команде. «Интер» не собирается продавать Бареллу, но «Ливерпуль» готов предложить за него € 70 млн, что может заставить руководство миланцев пересмотреть своё решение.

На чемпионате Европы 2020 года Барелла провёл в составе национальной команды шесть матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив лишь «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», и квалифицировался в Лигу чемпионов. В Лиге чемпионов мерсисайдцы добрались до четвертьфинала, где проиграли мадридскому «Реалу». Из Кубка Англии подопечные Юргена Клоппа вылетели на стадии 1/16 финала, уступив «Манчестер Юнайтед».