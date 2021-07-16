Шварц прокомментировал поражение «Динамо» в товарищеском матче с МТК

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с венгерским МТК.

«Пропустили два мяча из-за индивидуальных ошибок. Во втором тайме сыграли значительно лучше, чем в первом. Продемонстрировали неплохую интенсивность, действовали компактно, однако результат неудовлетворительный.

Два матча и два проигрыша за день? Конечно, мы недовольны результатом. В обоих матчах проиграли. Да, моментами действовали неплохо, показывали то, что наигрывалось на тренировках. Но в целом нам сейчас надо серьёзно проанализировать оба этих матча и на основе сделанных выводов поговорить с командой», — приводит слова Сандро Шварца официальный сайт московского «Динамо».