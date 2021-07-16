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Олимпийская сборная Бразилии разгромила команду ОАЭ, защитник ЦСКА Фукс вышел на замену

Олимпийская сборная Бразилии разгромила команду ОАЭ, защитник ЦСКА Фукс вышел на замену
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В товарищеском матче олимпийская сборная Бразилия разгромила молодёжную команду ОАЭ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Голы в составе бразильской команды забивали Матеус Кунья, который сделал дубль, а также Рейньер, Диего Карлос и Габриэль Мартинелли. Защитник ЦСКА Бруно Фукс появился на поле на 77-й минуте, заменив Нино.

22-летний защитник московского ЦСКА был включён в окончательную заявку сборной Бразилии по футболу на летние Олимпийские игры в Токио (Япония). Отметим, что в прошлом сезоне Бруно Фукс не сыграл ни единого матча в стартовом составе армейцев, проведя на поле лишь 12 минут после выхода на замену в матче 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 с грозненским «Ахматом» (3:0). Он был куплен у бразильского «Интернасьонала» за € 8 млн.

Старт Олимпийских игр запланирован на 23 июля, а закрытие — на 8 августа.

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