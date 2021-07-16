Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар продемонстрировал свой обновлённый имидж с заплетёнными косичками

Неймар продемонстрировал свой обновлённый имидж с заплетёнными косичками
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний звёздный нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар продемонстрировал свою обновлённую причёску с заплетёнными на голове косичками после недавнего поражения от Аргентины в финале Кубка Америки в составе национальной команды (0:1).

Публикация доступна в «инстаграме».

Финальный матч прошёл в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью». Единственный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.

Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

Новость по теме
«Боже, спасибо, что осуществил мою мечту». Неймар выложил фото с финала Кубка Америки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021