Неймар продемонстрировал свой обновлённый имидж с заплетёнными косичками

29-летний звёздный нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар продемонстрировал свою обновлённую причёску с заплетёнными на голове косичками после недавнего поражения от Аргентины в финале Кубка Америки в составе национальной команды (0:1).
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Финальный матч прошёл в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью». Единственный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.
Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.
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