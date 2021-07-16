«Кьеллини и Бонуччи знают меня по имени». Карасёв рассказал об общении с игроками Италии

42-летний российский арбитр Сергей Карасёв, обслуживавший матчи прошедшего чемпионата Европы — 2020, выразил мнение о работе на матче победителей турнира — сборной Италии.
«Работа на матчах сборной Италии? Я часто с ними встречался и до Евро. Кьеллини и Бонуччи давно в сборной, знают меня по имени, перед игрой обменялись со мной парой фраз, я на итальянском им сказал что-то вроде tranquillo, то есть «спокойно». Всегда важно найти контакт именно с лидерами. Когда они доверяют арбитру перед выходом на поле — это прекрасно.
Отдельно пообщался с Алессандро Флоренци. Мы знаем друг друга ещё по «Роме», чьи матчи я судил: он, видимо, меня запомнил и теперь первым подходит поболтать. Алессандро — очень общительный парень и перед игрой улыбался, спрашивал меня: «Ты знаешь итальянские ругательства? А если что-то случится во время матча и кто-то крикнет плохое в твой адрес? Давай я тебе расскажу все слова, чтобы ты был в курсе и мог разрулить ситуацию?». Я отвечал, что и так всё знаю (смеётся. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
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