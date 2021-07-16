Сергей Карасёв рассказал, почему сразу не удалил де Лигта в матче Нидерланды — Чехия

42-летний российский судья Сергей Карасёв, обслуживавший матч стадии 1/8 чемпионата Европы — 2020 между сборными Нидерландов и Чехии (0:2), рассказал, как принималось решение об удалении защитника хозяев Маттейса де Лигта.
«Наверное, самый сложный момент для меня на Евро. Он сложный с точки зрения быстрой оценки во время игры. Сначала я показал игроку жёлтую карточку, но потом меня пригласили пересмотреть момент.
Почему сразу не удалил де Лигта? Здесь всё решили доли секунды. Момент было невозможно предугадать: мяч находился под контролем защитника. Вдруг игрок падает. Мне как судье в данной ситуации необходимо изменить позицию на поле.
После удаления никаких проблем не возникло: без возмущения со стороны голландцев, только чешские игроки подходили и спрашивали по поводу красной карточки. Глобально на этом Евро футболисты играли чисто, относились с уважением к соперникам и судьям. Работать было комфортно и технически достаточно просто. В среднем за матч всего 15 фолов — это невероятно мало для турнира такого уровня», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
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