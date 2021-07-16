Карасёв: никаких надежд на попадание на финал Евро-2020 не было

42-летний российский арбитр Сергей Карасёв, работавший на минувшем чемпионате Европы — 2020, рассказал о шансах обслужить финальный матч турнира, в котором сборная Англии уступила сборной Италии (1:1, 2:3 пен.).
«Конечно, мы были счастливы получить матч 1/8 финала. Каждый судья амбициозен. Мы очень хотели судить дальше, но назначение на четвертьфинал или полуфинал даже в роли резервного арбитра — уже невероятный успех.
Были ли надежды попасть на финал? Никаких. На чемпионате было как минимум три возрастных и опытных арбитра. Достойных получить назначение на финал.
Последней точкой на Евро для нас стал Лондон, где за два дня до полуфинала Италия — Испания к нам подошёл Роберто Розетти и сказал, что один из ассистентов должен лететь домой. То есть мы с Максимом Гаврилиным судим полуфинал, а Игорь Демешко возвращается в Москву. Это значит, что дальше бригада работать не может, ведь изначально нас трое», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
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