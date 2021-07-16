Агент Шкурина: уже через месяц после прихода в ЦСКА нам предложили уйти в аренду

Валерий Исаев, агент 21-летнего белорусского форварда Ильи Шкурина, перешедшего на правах аренды из московского ЦСКА в киевское «Динамо», рассказал о причинах ухода своего клиента из армейского клуба.
«Причины при расставании всегда банальны: есть другие футболисты, которые на сегодняшний день играют в основном составе. Наверное, футболистов было много, и, чтобы игрок мог получать игровую практику, ему предлагали аренду. Но нам ее предложили так быстро, что непонятно было, зачем мы пришли – уже через месяц после трансфера.
Непонятно было, по каким критериям принимались такие решения. С моей точки зрения, предсезонные сборы для любого тренера – показатель степени готовности футболиста и уровня его мастерства. Шкурин был не хуже многих. Парень впервые приехал в такой топ-клуб, как ЦСКА, но не выпадал, не менжевался. И это при том, что из семи открываний он получал мяч в лучшем случае один раз.
Но он не тушевался, хорошо выглядел, забивал! На мой взгляд, эти показатели говорят о том, что решения должны были быть приняты в сторону футболиста. Но после первых сборов до начала чемпионата уже говорили, что нужно идти в аренду.
Переживал поэтому поводу. Поэтому приятным сюрпризом стало то, что были очень хорошие русские варианты аренды. И я уже склонялся к тому, что нужно играть, но этот парень несколько раз меня ставил на место: «Мы что, пришли сюда бегать? Давайте побудем здесь целый круг».
И мы остались до конца чемпионата, а Илья, выходя на замену, забил три мяча. Тогда нам сказали, что футболист нужен команде. Шкурин себя тогда проявил вопреки, а не получив какую-то поддержку, карт-бланш», — цитирует Исаева Metaratings.
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