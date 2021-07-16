Защитник «Интера» Далберт, которым интересовался ЦСКА, близок к переходу в «Кальяри»

27-летний французский крайний защитник миланского «Интера» Далберт, к которому приписывали интерес со стороны московского ЦСКА, близок к переходу в другой клуб чемпионата Италии – «Кальяри». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.



Как отмечает источник, принципиальная договорённость о переходе уже достигнута – это будет аренда с правом выкупа за € 7 млн.



Минувший сезон Далберт провёл во французском «Ренне» на правах аренды. Бразилец сыграл в 13 матчах Лиги 1 и сделал одну голевую передачу. Защитник присоединился к миланцам в 2017 году, а до этого выступал за «Ниццу», «Виторию Гимарайнш» и «Академику ди Визеу». Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в € 4 млн.

Новость по теме ЦСКА сделал предложение «Интеру» о покупке Далберта