Кассано: Доннарумма лучший? Почему им не интересовались «Бавария», «Реал» или «Барселона»?

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано не разделяет восторгов об игре 22-летнего вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и раскритиковал его переход во французский «Пари Сен-Жермен».



«Почему на Доннарумму не претендовали «Бавария», «Реал» или «Барселона», если он лучший вратарь в мире?

Нойеру уже 36 лет, если же Доннарумма действительно лучший – то пусть попытается завоевать место в конкуренции с тер Штегеном или Куртуа. Вместо этого он переходит в «ПСЖ», — цитирует Кассано Marca.

В минувшем сезоне Доннарумма провёл за «Милан» 48 матчей. В 15 встречах ему удалось не пропустить ни одного гола. За миланский клуб Джанлуиджи выступал с 2015 года. Голкипер играл в составе сборной Италии на чемпионате Европы — 2020 и стал победителем турнира в составе национальной команды.