Полузащитник «Ювентуса» Артур пропустит два месяца из-за травмы колена

24-летний бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Рамос пропустит как минимум два месяца из-за давней травмы колена, которое ему предстоит прооперировать, сообщает Goal.



Хавбек получил травму ещё в декабре 2020 года в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (1:1), однако тогда игрок совместно с докторами клуба приняли решение продолжить сезон, а решение об операции отложить до окончания сезона. Из-за этого повреждения Артур не смог помочь сборной Бразилии на Кубке Америки, в финале которого подопечные Тите уступили сборной Аргентины (0:1).



Напомним, Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». Формально сумма трансфера составила € 72 млн, однако по факту клубы провели обмен, в ходе которого в обратном направлении отправился хавбек Миралем Пьянич. В минувшем сезоне Артур провёл 22 матча в итальянской Серии А и забил один гол.