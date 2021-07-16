«Оренбург» пополнился 25-летним сенегальским нападающим

«Оренбург», выступающий в ФНЛ, объявил на официальном сайте о переходе 25-летнего сенегальского нападающего брестского «Руха» Абдулайе Диалло.
Сумма трансфера не разглашается, согласно информации Transfermarkt.de, контракт с игроком заключён сроком до 30 июня 2022 года.
За брестский «Рух» он провёл 24 встречи, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. В молодёжном футболе выступал за такие португальские клубы, как «Чавес», «Оэйраш», «Примейру Деземебру» и лиссабонский «Спортинг». Также в его карьере были такие клубы, как «Авеш» (Вила-даз-Авише, Португалия), «Реал СК» (Келуш, Португалия), «Динамо» (Брест, Беларусь).
Напомним, в первом туре первенства ФНЛ сезона-2021/2022 «Оренбург» на домашнем поле разгромил астраханский «Волгарь» — 4:0.
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