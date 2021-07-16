Бруно Фукс эмоционально прокомментировал появление на поле в составе сборной Бразилии

22-летний защитник московского ЦСКА Бруно Фукс эмоционально прокомментировал появление на поле впервые за долгое время, которое пришлось на товарищеский матч Олимпийской сборной Бразилии с ОАЭ (5:2).
«Какая радость! Я очень счастлив! Позади трудные дни — 11 месяцев без возможности делать то, что я люблю больше всего! Благодарен всем! Отправляемся в Токио!» — гласит пост Фукса в «Инстаграме».
Напомним, защитник ЦСКА Фукс появился на поле на 77-й минуте, заменив Нино.
22-летний защитник московского ЦСКА был включён в окончательную заявку сборной Бразилии по футболу на летние Олимпийские игры в Токио (Япония). Отметим, что в прошлом сезоне Бруно Фукс не сыграл ни единого матча в стартовом составе армейцев, проведя на поле лишь 12 минут после выхода на замену в матче 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 с грозненским «Ахматом» (3:0). Он был куплен у бразильского «Интернасьонала» за € 8 млн.
Старт Олимпийских игр запланирован на 23 июля, а закрытие — на 8 августа.
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