Бруно Фукс эмоционально прокомментировал появление на поле в составе сборной Бразилии

22-летний защитник московского ЦСКА Бруно Фукс эмоционально прокомментировал появление на поле впервые за долгое время, которое пришлось на товарищеский матч Олимпийской сборной Бразилии с ОАЭ (5:2).

«Какая радость! Я очень счастлив! Позади трудные дни — 11 месяцев без возможности делать то, что я люблю больше всего! Благодарен всем! Отправляемся в Токио!» — гласит пост Фукса в «Инстаграме».

Напомним, защитник ЦСКА Фукс появился на поле на 77-й минуте, заменив Нино.



22-летний защитник московского ЦСКА был включён в окончательную заявку сборной Бразилии по футболу на летние Олимпийские игры в Токио (Япония). Отметим, что в прошлом сезоне Бруно Фукс не сыграл ни единого матча в стартовом составе армейцев, проведя на поле лишь 12 минут после выхода на замену в матче 6-го тура РПЛ сезона-2020/2021 с грозненским «Ахматом» (3:0). Он был куплен у бразильского «Интернасьонала» за € 8 млн.



Старт Олимпийских игр запланирован на 23 июля, а закрытие — на 8 августа.