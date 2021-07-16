Президент Ла Лиги поддержал некоторые аспекты проекта Суперлиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выступил в поддержку некоторых аспектов проекта европейской Суперлиги.
«Я согласен с Суперлигой в некоторых аспектах, таких как управление. Я сказал это «Реалу» и «Барселоне». Думаю, что клубы должны иметь больше полномочий в принятии решений. Например, вопросы о телевизионных правах решают шесть субъектов, из которых пятеро — клубы. Это нужно улучшить, потому что клубы являются двигателем футбола. Однако я критикую большие клубы за то, что они говорят: «Я здесь главный, а остальным дадим милостыню». УЕФА должен сделать здесь шаг, и я сказал об этом Александру Чеферину, — приводит слова Тебаса Marca.
Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.
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