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На Украине увеличили допустимое количество болельщиков на футбольных матчах

На Украине увеличили допустимое количество болельщиков на футбольных матчах
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На Украине утвердили новый медицинский протокол для проведения футбольных матчей, сообщает УПЛ.

Теперь стадионы по время матчей УПЛ, ПФЛ и женских соревнований можно заполнять на 67 процентов. Такие ограничения будут действовать для регионов с зелёной, жёлтой и оранжевой зонами карантина. В красных зонах проведение матчей со зрителями запрещено. Также сообщается, что клуб-хозяин самостоятельно принимает решение присутствия зрителей на матчах УПЛ или ПФЛ, но не превышая допустимую норму и при условии соблюдения участниками соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, осуществления обязательного контроля за состоянием здоровья участников.

Также организатор матча обеспечивает температурный скрининг зрителей, наличие дезинфицирующих средств на входах в стадион, организацию распределения зрителей по секторам трибуны, чтобы не возникало скопления.

Ранее разрешалось заполнять стадионы не более, чем на 50%.

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