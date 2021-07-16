Карасёв: между матчами на Евро всей бригадой пересматривали «Афоню»

Российский судья Сергей Карасёв рассказал, как проводил свободное время между матчами чемпионата Европы по футболу 2020 года.
«Отдых — нечастая роскошь. У нас было три игры, а значит, только три выходных (у резервных такого нет). Так что я лежал в номере, смотрел по smart-TV русские комедии и детективы. «Афоню», например, пересматривали всей бригадой и параллельно общались. Ещё нам было важно увидеть все матчи Евро: как судят коллеги, какой уровень арбитража на турнире», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Напомним, Карасёв работал на матчах группового этапа и 1/8 финала Евро-2020, а также был назначен резервным арбитром на полуфинальную игру турнира, в которой встретились сборные Италии и Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).
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