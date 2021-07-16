Бонуччи отреагировал на слухи об угрозах в адрес властей Рима перед чемпионским парадом

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался по поводу чемпионского парада после победы на Евро-2020 и использования в этих целях автобуса с открытым верхом. Сообщалось, что местные власти утверждают, что они разрешили использовать только закрытый автобус, надеясь свести к минимуму количество людей, которые будут собираться, но Бонуччи и Итальянской федерации футбола удалось вместо этого получить автобус с открытым верхом. Также отмечалось, что Бонуччи угрожал властям Рима, если они запретят проводить парад.

«Я выбрал не ту работу. Я должен был быть в политике. Я был бы хорошим министром внутренних дел. Давайте проясним, вся делегация попросила автобус с открытым верхом, и, поскольку крытый автобус всё равно был заблокирован, а на улицах уже находились люди, власти согласились на автобус с открытым верхом, заявив, что они смогут справиться с ситуацией. Мы бы никогда не посмели вмешаться, чтобы подчинить себе власти, которые, как я полагаю, оценили то, что произошло на площади Пьяцца-дель-Пополо накануне вечером, а затем влияние нашей поездки по городу. У каждого своя роль. К сожалению, это очень итальянская привычка перекладывать вину на других», — приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на Il Foglio.

Сборная Италии стала победителем Евро-2020, обыграв в серии послематчевых пенальти сборную Англии.