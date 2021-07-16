Мбаппе показал фото с Ибрагимовичем со свадьбы Верратти

Форвард «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе показал фото с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.
Они встретились на свадьбе полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти с французской моделью Джессикой Айди.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Мбаппе.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В сезоне-2020/2021 француз провёл в «ПСЖ» 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач. На Евро-2020 со сборной Франции Мбаппе добрался до стадии 1/8 финала, где команда в серии пенальти уступила Швейцарии.
Ибрагимович является воспитанником «Мальмё», за который выступал в начале карьеры, с 1999 по 2001 год. Впоследствии защищал цвета «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Милана», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В прошлом году Златан вернулся в «Милан».
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